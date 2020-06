Keith Tippett nie żyje. Współpracownik King Crimson miał 72 lata

Znany z m.in. współpracy z grupą King Crimson brytyjski pianista jazzowy Keith Tippett zmarł w wieku 72 lat.

Kariera Keitha Tippetta rozpoczęła się pod koniec lat 60. Przez ponad pół wieku współpracował z czołowymi gwiazdami jazzu i rocka.

Nie podano okoliczności śmierci brytyjskiego pianisty i kompozytora.

Nagrywał z m.in. swoim big bandem Centipede, pianistą Stanem Traceyem, swoją żoną, wokalistką Julie Driscoll Tippetts, wokalistą Davidem Crossem i grupą Mujican.

Największą rozpoznawalność dała mu współpraca z zespołem King Crimson na początku lat 70. XX wieku. Jako muzyk sesyjny wspomagał ekipę Roberta Frippa na płytach "In the Wake of Poseidon", "Lizard" i "Islands".

