Keith Richards and the X-Pensive Winos koncertowo. "Najluźniejszy zespół, jaki słyszałeś"

Po latach do sprzedaży trafiła w odświeżonej wersji koncertowa płyta "Live at the Hollywood Palladium" nagrana pod szyldem Keith Richards And The X-Pensive Winos.

Płyta była oryginalnie wydana w 1991 r. i ukazuje się ponownie z uwagi na duże zainteresowanie obiegiem bootlegowym. To zapis koncertu z 1988 r. - przedostatniego z trasy po USA.

Nagrania zostały zremasterowane, a okładka odświeżona. Dostępna będzie w wersji CD i winyl (tu podwójne wydanie) oraz na specjalnym box secie w wersji deluxe.

Specjalny box set zawiera 10-calowy winyl z trzema nigdy niepublikowanymi utworami: "Little T&A", "You Don't Move Me" oraz "I Wanna Be Your Man" Johna Lennona i Paula McCartneya.

A poza tym: zremasterowany album na dwóch 180g winylach, zremasterowany album na CD, DVD z koncertem (wyłącznie w tym box secie), 40-stronicowa okładka z twardą oprawą, zawierająca esej autorstwa Davida Fricke z wywiadem z Keithem Richardsem oraz rzadko publikowane i niepublikowane zdjęcia z archiwów gitarzysty The Rolling Stones, reprodukcje materiałów z trasy (np. setlista, plan trasy, bilet, kostka gitarowa).