Keith Flint (The Prodigy) nie żyje. Oświadczenie zespołu [PRZYCZYNA ŚMIERCI]

W oświadczeniu na Instagramie The Prodigy Liam Howlett ujawnił, że przyczyną śmierci Keitha Flinta było samobójstwo.

Keith Flint popełnił samobójstwo w wieku 49 lat /Starstock/Photoshot Photo / East News

Rzecznik służb poinformował, że pogotowie zostało wezwane do nieprzytomnego mężczyzny ok. 8 rano. Okazało się, że chodzi o Keitha Flinta z grupy The Prodigy.



Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

Reklama

"Śmierć nie jest traktowana jako podejrzane zdarzenie" - informuje przedstawiciel lokalnej policji z Essex.

49-letni wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.



Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

Clip The Prodigy Firestarter

Sprawdź tekst piosenki "Firestarter" w serwisie Teksciory.pl!

W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album - "No Tourists".

Clip The Prodigy Need Some1

Keith Flint 17 września skończyłby 50 lat.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Prodigy Voodoo People (Pendulum Remix)

Sprawdź tekst piosenki "Voodoo People" w serwisie Teksciory.pl!

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Clip The Prodigy Breathe

Sprawdź tekst piosenki "Breathe" w serwisie Teksciory.pl!

Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki Mayumi Kai.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak: Nie było złych koncertów INTERIA.PL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------