Kazik zadedykował piosenkę Tomaszowi Komendzie. Reakcja wyciska łzy

Historia, która wzruszyła tysiące Polaków, zyskała niezwykłą interpretację Kazika Staszewskiego. Utwór "25 lat niewinności" wraz z teledyskiem bije kolejne rekordy popularności. Usłyszał go także bohater filmu, niesłusznie skazany Tomasz Komenda. Zobaczcie jego poruszającą reakcję!

Tomasz Komenda został niesłusznie skazany /Jacek Domiński / Reporter

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka będzie miał premierę 18 września.



Promuje go śpiewana przez Kazika Staszewskiego piosenka "25 lat niewinności" z muzyką Staszewskiego i Wojtka Jabłońskiego, gitarzysty grupy Kult (to oni razem nagrali wydaną na początku czerwca płytę "Zaraza" z przebojem "Twój ból jest lepszy niż mój").



Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Jacka Kościuszki, wykorzystujący ujęcia z filmu.



Kazik Staszewski w specjalnej dedykacji zwraca się do Tomka Komendy: "Jest to Twoja historia, która jest absolutnie, totalnie dramatyczna i taka, że właściwie słów mi brak. Jak ty to wszystko zniosłeś?". To pytanie zadać może sobie właściwie każdy, kto usłyszał ten przejmujący utwór. Reakcja bohatera wzrusza do łez.



Wideo Kazik zadedykował utwór Tomaszowi Komendzie - zobacz jak zareagował!

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?



Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek - zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autor głośnego i popularnego serialu "Rojst". Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: "Chce się żyć" czy serial "Pułapka".

Clip Kazik 25 lat niewinności