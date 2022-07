Kayah z klipem na Wawelu. Posłuchaj piosenki "Odnaleźć siebie"!

Kayah zadebiutowała w 1988 roku albumem o takim samym tytule.

Specyficzny klimat panujący wtedy w polskim showbiznesie spowolnił nieco jej karierę, dlatego też lata 1988-1994 stanowiły dla Kayah okres wzmożonej pracy u boku innych muzyków - do współpracy zaprosili ją między innymi Stanisław Sojka, Czesław Niemen, Grzegorz Ciechowski i zespół De Mono.

W 1995 roku na rynku ukazała się płyta "Kamień", w nagraniu której udział wzięli między innymi Krzysztof Pszona, Filip Sojka, Jose Tores, Artur Affek, Krzysztof Herdzin i Marek Podkowa. Longplay został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków i tzw. branżę, jak i przez publiczność.

Najpopularniejszymi utworami piosenkarki są "Supermenka", "Testosteron", czy nagrane we współpracy z Goranem Bregoviciem "Prawy do lewego" oraz "Śpij kochanie, śpij".

Kayah - "Odnaleźć siebie". Zobacz wspaniały teledysk na Wawelu!

"Odnaleźć siebie" to pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Kayah, której premiera przewidziana jest na 2023 rok.

"Jestem zachwycona zaproszeniem Wawelu, bym zrealizowała klip do utworu 'Odnaleźć siebie' w ich przepięknych wnętrzach. Eklektyzm sztuki, stylów i gatunków zawsze był mi bliski" - mówi Kayah.

"To szczególnie ważny dla mnie projekt, którym jednocześnie zapraszam Was do mojego nowego muzycznego świata, bo singiel zapowiada moją nową płytę, która swoją premierę będzie miała już w przyszłym roku. Zapraszam Was do świata historii, baśni i tradycji. Obejrzyjcie wnętrza Wawelu uchwycone w moim teledysku i przekonajcie się sami odwiedzając Wawel, jak magiczne jest to miejsce. Odnajdźcie tam siebie, bo ja się tam odnalazłam" - dodaje wokalistka.

Teledysk do "Odnaleźć siebie" powstał w wyjątkowych przestrzeniach Zamku Królewskiego na Wawelu. To muzeum wyszło z inicjatywą i zaprosiło artystkę by zrealizowała swój projekt właśnie u nich w ramach akcji "Wawel jest Wasz". Pierwszym efektem tej współpracy były video live sesje, w ramach których utalentowani młodzi artyści z wytwórni Kayax - wystąpili w zabytkowych przestrzeniach rezydencji królewskiej.

Utwór wyprodukował duet Catz N Dogz.

