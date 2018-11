Kayah i jej "Miłość". Zobacz teledysk z płyty "Tischner. Mocna nuta"

Do sieci trafiło tekstowe wideo do utworu "Miłość" w wykonaniu Kayah. To kolejny singel z wydanej pod koniec marca płyty "Tischner. Mocna nuta" inspirowana prozą księdza Józefa Tischnera.

Kayah nagrała utwór na płytę "Tischner. Mocna nuta" AKPA

Pomysłodawcą płyty "Tischner. Mocna nuta" jest Kazimierz Tischner, brat księdza Józefa Tischnera, który wypełniając wolę zmarłego, założył Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" i Rodzinę Szkół Tischnerowskich, a także od lat dba o spuściznę filozofa.

Reklama

Autorami nagrania są basista grupy Raz Dwa Trzy Mirosław Kowalik i Jan Trebunia-Tutka (muzyka) oraz Izabela Domańska-Kowalik, która napisała 11 tekstów na płytę, łącząc myśli ks. Tischnera z refleksją na temat współczesnego świata.

"Charakterystyczny, bliski nam od ponad dwóch dekad głos Kayah sprawia, że proste, ale ponadczasowe przesłanie nagrania, nabiera dodatkowej mocy i wyrazu" - czytamy w opisie utworu "Miłość".

Clip Kayah Miłość (lyric video)

Pierwszym singlem był utwór "Mietek" zaśpiewany przez Muńka Staszczyka, wokalisty grupy T.Love.

Clip Muniek Mietek

Sprawdź tekst utworu "Mietek" w serwisie Teksciory.pl

W nagraniu albumu udział wzięli także m.in. Trebunie-Tutki, Wojciech Waglewski, Jorgos Skolias i Mateusz Pospieszalski.Oto szczegóły płyty "Tischner. Mocna nuta":

1. "Mocna nuta"

2. "Mietek"

3. "Nad przepaścią"

4. "Początek miłości"

5. "Miłość"

6. "Ballada o Władku"

7. "Godność"

8. "Mądrość i głupota"

9. "Wolność"

10. "Metafora laski"

11. "Piękno muzyki"

12. "Ocal w sobie człowieka".