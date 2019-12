Katy Perry z pierwszym świątecznym klipem. Zobacz teledysk "Cozy Little Christmas"

Katy Perry opublikowała pierwszy w swojej karierze świąteczny teledysk. Piosenkarka jak zwykle zaskakuje.

"Cozy Little Christmas" to pierwszy świąteczny teledysk w karierze Katy Perry /Doug Peters/EMPICS Entertainment/EAST NEWS / East News

W "Cozy Little Christmas" Katy Perry wspomina grudniowy czas spędzany z rodziną w Danii.

Clip Katy Perry Cozy Little Christmas

Singel powstał we współpracy z Gregiem Wellsem, z którym spotkała się już przy tworzeniu "Waking Up In Vegas", oraz z Ferrasem Alqaisim - autorem kilku tekstów piosenek z płyty "Witness".

"Wyjmijcie z szaf jemiołę i nalejcie sobie odrobinę ajerkoniaku - skoro Katy opublikowała świąteczny klip, sezon bożonarodzeniowy oficjalnie się rozpoczął!" - komentuje teledysk redakcja "People".

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Katy Perry wydała trzy nowe single: "Harleys In Hawaii", "Small Talk" i "Never Really Over".

"Katy Perry powraca w spektakularny sposób, tworząc jedne z najbardziej ekscytujących kawałków w ciągu ostatnich lat. Wystarczyło kilka miesięcy, by artystka przewróciła oczekiwania na swój nowy album do góry nogami" - mówi o piosenkarce magazyn "Billboard".