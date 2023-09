Teraz tematem numer jeden jest odkrycie, co 38-letnia wokalistka miała na myśli, mówiąc w wywiadzie, że zna prawdę o starszym o 10 lat komiku. I dlaczego traktuje to jak rodzaj lokaty na "czarną godzinę". Coraz głośniejsze są spekulacje, że enigmatyczne wypowiedzi piosenkarki o tym, jak kontrolującą osobą był komik, potwierdzają jego niekoniecznie mile widziane skłonności. A pośrednio może nawet i oskarżenia.

"Na początku, kiedy go poznałam (2008 rok - red.), chciał równego sobie i myślę, że wiele razy silni mężczyźni chcą równego sobie, ale potem stają się równi i mówią: "Nie mogę sobie poradzić z równością". Nie podobała mu się sytuacja, w której to ja byłam szefem w trasie. To było naprawdę bolesne, ale i denerwujące" - powiedziała Katy Perry o tym czasie w wywiadzie, podkreślając, że gdy zrozumiała, że prawda o komiku ją przerasta, zostawiła ten związek za sobą.

I jest w tym postanowieniu konsekwentna, bo mimo próśb wielu gazet i serwisów, nie skomentowała w żaden dodatkowy sposób skandalu z udziałem jej byłego partnera. Być może nadal ma w pamięci to, że Russell Russell poinformował ją o tym, że planuje rozwód SMS-em, w sylwestra, tuż przed jej wyjściem na scenę. W 2011 roku, zaledwie 14 miesięcy po ich szalonym ślubie w Indiach.

Przypomnijmy, że Russell Brand został oskarżony o gwałt, napaść seksualną i przemoc emocjonalną przez cztery kobiety (w tym jedną wówczas nieletnią), które twierdzą, że rzekome incydenty miały miejsce u szczytu jego sławy oraz małżeństwa z Perry, w latach 2006-2013.

Od 2016 r. Katy Perry związana jest z aktorem Orlando Bloomem (trzy lata później się zaręczyli). W sierpniu 2020 r. na świat przyszła ich córka Daisy Dove Bloom. Fakt, że jest w ciąży wokalistka ujawniła w teledysku "Never Worn White".