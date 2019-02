Katy Perry i Zedd razem. Zobacz teledysk "365"

Już ponad 4,6 mln odsłon w ciągu niespełna doby ma futurystyczny teledysk "365" Katy Perry oraz Zedda.

Katy Perry nagrała teledysk z Zeddem /Dan MacMedan /Getty Images

Katy Perry i Zedd napisali utwór "365" wspólnie, a Zedd zajął się również produkcją.

Reżyserem futurystycznego klipu jest Warren Fu (m.in. The Weeknd, Daft Punk), a autorką konceptu jest Katy Perry.

Pytanie, jakie postawili artyści w wideo, brzmi: czy sztuczna inteligencja byłaby zdolna nauczyć się miłości? W teledysku oglądamy androida (Katy Perry), który próbuje nawiązać prawdziwą relację z mężczyzną granego przez Zedda.

Clip Katy Perry 365 - & Zedd

"Katy i ja znamy się od jakiegoś czasu. Minionego lata koncertowaliśmy razem w Australii. Wtedy zaczęliśmy wspólnie pracować nad piosenkami. Po zakończonej trasie nie przerwaliśmy tego procesu i wtedy narodził się pierwszy pomysł na '365'. Kiedy skończyliśmy utwór, wiedzieliśmy, że mamy coś wyjątkowego. Uwielbiam głos Katy w tym kawałku" - mówi Zedd.

"Cieszę się, że mogłam współpracować z tak utalentowanym, a zarazem skromnym człowiekiem" - dodaje Katy Perry.

"365" to pierwszy singel Zedda w 2019 r. W minionych 12 miesiącach producent zaprezentował swój remiks "Lost in Japan" Shawna Mendesa, "Happy Now" z Elley Duhé oraz "The Middle" z Marren Morris i Greyem. Za ten ostatni utwór Zedd otrzymał trzy nominacje do Grammy.

