W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Obie płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się poczwórną platyną i nie schodzą z list sprzedaży.

Reklama

Końcówka ubiegłego roku także należała do niej. Piosenka "kolońska i szlugi" ( sprawdź! ), którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem, stała się viralowym hitem. Dotąd teledysk do piosenki obejrzano już ponad 30 mln razy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: O co chodzi w przeboju "Szampan" INTERIA.PL

W Wielki Piątek wokalistka wydała swój najnowszy album, pt. "Uczta".

Album liczy 11 utworów, wszystkie będą wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Na płycie pojawiły się utwory z Igorem Herbutem, Kwiatem Jabłoni, Natalią Grosiak (Mikromusik), Arturem Rojkiem, duetem Miętha, Grzegorzem Turnauem, czy Dawidem Podsiadło.

"Uczta", to jak do tej pory największy projekt artystki.

Clip sanah, Dawid Podsiadło ostatnia nadzieja

sanah - "Uczta". Piosenkarka podpadła katolikom?

Chociaż fani sanah w większości są zachwyceni nową produkcją, artystka podpadła katolikom.

Wielki Piątek według wierzących, jest dniem zadumy nad męką Chrystusa. Nie wszystkim spodobał się więc pomysł, aby w takim dniu wydawać płytę z muzyką rozrywkową.

Na stronie Empiku, pod płytą "Uczta", pojawiły się negatywne oceny produktu.

"W Wielki Piątek wydać płytę!? Jaki ty przykład dajesz swoim malutkim słuchaczom? Może nie jesteś osobą wierzącą , ale wypadało by trochę szacunku, co?" - czytamy.

"Trochę smutne, że sanah wydaje swoją 'jedną z najważniejszych' płyt w tak smutny dzień. To nie czas na takie pierdoły jak płyta Zuzanny! Wielki piątek to nie czas, aby biegać po sklepach w poszukiwaniu Uczty, to czas, w którym należy się wyciszyć i uspokoić. Szkoda, że ego sanah jest tak wielkie, że tego nie dostrzega" - widzimy w innym komentarzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah o Eurowizji INTERIA.PL

sanah - Uczta Tour 2022. Gdzie wystąpi? BILETY, CENY, MIEJSCA

Już za kilka dni artystka rozpocznie kolejną dużą trasę, zatytułowaną "Uczta Tour".

Fani będą mogli zobaczyć ją podczas 10 koncertów. Za najtańszy bilet na koncert trzeba zapłacić 109-139 złotych, a za droższą wersję - 179-199 zł. Można dopłacić także 50 złotych, by mieć możliwość wcześniejszego wejścia na miejsce imprezy. Jest też specjalna oferta VIP, a wejściówka na tę strefę kosztuje aż 750-799 złotych!

W pakiecie - jak czytamy na stronie bileterii - mamy możliwość "wcześniejszego wejścia na teren eventu odrębnym wejściem" oraz "możliwość skorzystania z wyjątkowej strefy z dostępną degustacją win, specjalnymi, dedykowanymi drinkami, napojami, cateringiem oraz prezentem VIP".

19.04 WARSZAWA COS TORWAR

30.04 GDAŃSK/SOPOT ERGO ARENA

07.05 RZESZÓW G2A ARENA

14.05 GLIWICE ARENA GLIWICE

15.05 LUBLIN HALA GLOBUS

22.05 TORUŃ ARENA TORUŃ

25.05 ŁÓDŹ ATLAS ARENA

26.05 KRAKÓW TAURON ARENA KRAKÓW

27.05 WROCŁAW HALA ORBITA

28.05 SZCZECIN NETTO ARENA.