Katatonia wraca z albumem "City Burials"

Szwedzi z Katatonii ujawnili pierwsze szczegóły premiery nowej płyty.

Jonas Renske szykuje nowy album z grupą Katatonia /PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

"City Burials", pierwszy od czterech lat album sztokholmskich melancholików, których grupa przez ostatni rok pozostawała w stanie oficjalnej hibernacji, ujrzy światło dzienne 24 kwietnia. Brytyjska Peaceville Records szykuje wersję CD, specjalną edycję z bonusami, czarne i kolorowe odsłony winylowe oraz wersję cyfrową.

Reklama

Przypomnijmy, że Katatonia będzie jedną z gwiazd Mystic Festival 2020, który odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Zespół opublikował właśnie pierwszy singel z tego materiału.

Premierowego utworu "Lacquer" Katatonii możecie posłuchać poniżej:

Wideo Katatonia - Lacquer (from City Burials)

Oto program longplaya "City Burials":



1. "Heart Set To Divide"

2. "Behind The Blood"

3. "Lacquer"

4. "Rein"

5. "The Winter Of Our Passing"

6. "Vanishers"

7. "City Glaciers"

8. "Flicker"

9. "Lachesis"

10. "Neon Epitaph"

11. "Untrodden".