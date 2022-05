Katarzyna Nosowska to legenda polskiej sceny muzycznej. Wokalistka nagrała 11 studyjnych albumów z zespołem Hey oraz 7 płyty solowych. Ostatnia z nich, "Basta", wydana została w 2018 roku.

Artystka napisała też dwie książki, "A ja żem jej powiedziała..." (2018) oraz "Powrót z Bambuka" (2020), które natychmiast stały się bestsellerami.

Mężem wokalistki jest Paweł Krawczyk, gitarzysta Hey oraz projektu Anieli. Nosowska ma jednego syna, Mikołaja, którego ojcem jest Adam Krajewski.

Od kilku lat Nosowska świetnie radzi sobie też w social mediach, fani nazwali ją w pewnym momencie nawet Królową Instagrama.

Właśnie podzieliła się nowym, emocjonalnym wpisem w portalu. Okazuje się, że syn artystki skończył 26 lat.

"Rodziłam w mieszkaniu nad komisariatem. Tego dnia Legia przegrała z Widzewem. Położna, powiedziała, że będzie bolało, ale to nie o mnie chodzi, to ten mały chłopiec przychodzi na świat, to jego moment. Byłam cicha i tak bardzo się starałam by jemu było jak najlżej" - napisała Nosowska pod zdjęciem z synem.

Katarzyna Nosowska o synu. "Boże, dziś jestem tak przejęta, wzruszona..."

"Dziś kończy 26 lat. Jestem tak wdzięczna, że jest. Mikołaju, synu, nauczycielu, doradco - bądź szczęśliwy" - dodała.

Wokalistka i autorka tekstów dała się ponieść sentymentalnej fali, ponieważ wkrótce udostępniła kolejnego posta.

"O rety! Takie coś mi przysłał Jacek Poremba, wspaniały artysta, który dwa tygodnie po porodzie zrobił nam te zdjęcia!" - napisała przy archwialnych zdjęciach z malutkim Mikołajem.

"Boże, dziś jestem tak przejęta, wzruszona... Co się ze mną dzieje na stare lata?" - zażartowała.

