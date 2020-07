Kataklysm: Album "Unconquered" w szczegółach

Na koniec września zaplanowano premierę "Unconquered", 14. albumu melodyjnych deathmetalowców z kanadyjskiego Kataklysm.

Maurizio Iacono (Kataklysm) w akcji /Mark Horton/WireImage /Getty Images

Nową płytę podopiecznych Nuclear Blast Records zarejestrowano pod okiem Jeana-François Dagenais, producenta i gitarzysty Kataklysm. Sesja nagraniowa odbyła się w studiu JFD w Dallas w stanie Teksas. Miksem zajął się Colin Richardson we współpracy z Chrisem Clancym.



Okładkę zaprojektował Blake Armstrong, z którego usług Kanadyjczycy korzystali już przy okazji albumów "In The Arms Of Devastation" (2006 r.), "Prevail" (2008 r. ) i "Heaven's Venom" (2010 r.).



Longplay "Unconquered" trafi na sklepowe półki 25 września (CD, kaseta, winyl, cyfrowo).



Teledysk do premierowej kompozycji "The Killshot" Kataklysm możecie zobaczyć poniżej:

Clip Kataklysm The Killshot

Oto program albumu "Unconquered":

1. "The Killshot"

2. "Cut Me Down"

3. "Underneath The Scars"

4. "Focused To Destroy You"

5. "The Way Back Home"

6. "Stitches"

7. "Defiant"

8. "Icarus Falling"

9. "When It's Over".