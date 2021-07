Kaśka Sochacka w Muzo.FM z utworem "Boję się o ciebie"

26 marca do sprzedaży trafił debiutancki album znanej w przeszłości z "Mam talent" i "Must Be The Music" Kaśki Sochackiej. W materiału wspomogli Sochacką m.in. Olek Świerkot i Agata Trafalska.

Płytę promowały takie single jak: "Jeszcze", "Ciche dni", "Z soboty na niedzielę" oraz "Boję się o Ciebie".

W tym ostatnim numerze artystkę gościnnie wsparł Vito Bambino. Również ten utwór w wyjątkowej aranżacji możecie zobaczyć poniżej. Piosenka nagrana została w ramach live sesji w radiu MUZO.FM.



