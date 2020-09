Kasia Popowska szykuje "Toast". Zobacz teledysk "Powiedz gdzie"

"Trzy ostatnie lata mojego życia to moment spotkania z samą sobą" - mówi Kasia Popowska, która 27 listopada wypuści swój trzeci album "Toast". Laureatka siódmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" wypuściła ostatni singel przed premierą płyty, "Powiedz gdzie".

Kasia Popowska szykuje trzeci album AKPA

Kasia Popowska w kwietniu 2007 roku założyła kanał YouTube i śladem zachodniej mody rozpoczęła falę "me singing", śpiewając covery najbardziej znanych artystów do kamery. Jej nagrania w szybkim tempie zdobyły dużą oglądalność (ponad 12 milionów odsłon oraz 35 tys. subskrybentów z Polski i zagranicy).

Reklama

Wtedy wzięła udział w 2. edycji programu "Mam talent". Gdy odpadła z programu, pojawiło się wiele protestów ze strony widzów, a sam reżyser telewizyjnego show niemal złamał regulamin pod wpływem napływających petycji.

W roku 2014 Popowska wydała debiutancki singel "Przyjdzie taki dzień", który dotarł na szczyt list przebojów. Drugi singel zatytułowany "Tlen", wykorzystany został w zwiastunie serialu "Lekarze", a kolejny "Lecę tam" - w czołówce serialu "Przyjaciółki". We wrześniu tego samego roku ukazał się pierwszy album wokalistki, zatytułowany "Tlen".

Clip Kasia Popowska Przyjdzie taki dzień

Sprawdź tekst utworu "Przyjdzie taki dzień" w serwisie Teksciory.pl

W połowie 2015 do sprzedaży trafiła dwupłytowa reedycja debiutu, pod tytułem "Tlen - Kolor i maj". Wydawnictwo zawierało dodatkowo cztery premierowe utwory, angielskie wersje przebojów wokalistki: "Przyjdzie taki dzień" oraz "Lecę tam", a także remiks utworu "Lecę tam".

Na początku 2017 r. wypuściła drugi album "Dryfy" z singlem "Tyle tu mam", z którym bez powodzenia wystartowała w krajowych eliminacjach do Eurowizji. Znacznie większy sukces odniosła wiosną 2017 r. podczas siódmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Ze znaczną przewagą nad konkurencją zajęła 1. miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Popowska o "TTBZ": Lubię rozśmieszać ludzi INTERIA.PL

Na trzeciej płycie "Toast" prezentuje efekt swojej muzycznej transformacji, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości.

Nad brzmieniem trzeciego albumu pracowali m.in. Maciej Wasio (Ocean, Afromental), Marcin Bors (Lao Che, Hey, Mrozu) oraz Piotr "Rubens" Rubik (Daria Zawiałow, LemON).

Clip Kasia Popowska NIE MA NAS

Po singlach "Nie ma nas" i "Nim potłuczemy szkło" 30-letnia wokalistka prezentuje balladę "Powiedz gdzie" - to ostatni przedpremierowy singel z nowego albumu.

"To niezwykle ważny dla mnie utwór. Był pierwszym, który powstał na tą płytę i otworzył mnie na nowy rozdział w życiu. Przyniósł nadzieję i spokój. To utwór bardzo emocjonalny, który jest wyrazem tęsknoty i nadziei jednocześnie za kimś, kogo potrzebujemy" - mówi Kasia Popowska.

Clip Kasia Popowska NIM POTŁUCZEMY SZKŁO

"Trzy ostatnie lata mojego życia to moment spotkania z samą sobą. Przyglądania się własnym emocjom, po to, aby jeszcze bardziej rozumieć swoje decyzje, świadomie móc zweryfikować swoje potrzeby i oczekiwania. Dojrzałam też do tego, aby mówić otwarcie o tym, jakie pułapki czyhają na osoby wrażliwe, które na każdym kroku są oceniane. Wszystko w naszym życiu ma swoje konsekwencje. Popularność również ma awers i rewers" - dodaje wokalistka, która jest autorką "Powiedz gdzie" (przy pisaniu tekstu pomógł jej Maciej Wasio).

Teledysk wyreżyserował Paweł Wochna.