Karol Krupiak od przeboju protestu kobiet "Osiem gwiazd (wojna)" szykuje nowy album. Kiedy premiera "2:20"?

"Jestem raperem, a nie politykiem" - podkreśla Karol Krupiak, autor utworu "Osiem gwiazd (wojna)", który został hymnem trwającego strajku kobiet. Nagranie podbija sieć - w niespełna tydzień na Youtubie zanotowało ponad 2,5 mln odsłon.

Karol Krupiak szykuje się do premiery swojej płyty /Tomasz Kudala / Reporter

W ubiegły czwartek (22 października) polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.



Wśród utworów towarzyszącym protestującym znalazły się m.in. "Piosenka patriotyczna" w wykonaniu Zwykłej Polki, "P.S. (Wypier@#&ać)" grupy Wu-Hae czy polska przeróbka "Bella Ciao" ("Tortury ciało" - posłuchaj! ) w wersji Di Libe brent wi a nase Szmate. Największą popularność zdobył utwór "Osiem gwiazd (wojna)". Autorem hiphopowego kawałka jest Karol Krupiak, licealista z Tychów.

"chorzy fanatycy pomyleni kłamcy / kiedy atakują ja nie będę stał i patrzył / my jesteśmy młodzi my to pokolenie zet / pokolenie pełne bólu wk***ienia i łez" - rapuje nastolatek ( sprawdź pełny tekst! ).

"Licealista z I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Karol Krupiak wysmażył przejmujący kawałek raperski o tym co się dzieje. Pcham go bez wahania dalej, jeśli możecie - też go rozsiejcie" - napisał na Facebooku Zbigniew Hołdys, pierwszy lider grupy Perfect.

Wideo karol krupiak - osiem gwiazd (wojna) prod. lexnour

Karol Krupiak w sobotę (31 października) pojawił się podczas manifestacji w Tychach. Był to jego pierwszy publiczny występ. Licealista w 2021 r. będzie zdawał maturę m.in. z wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

On sam zapytany, na kim się wzoruje, wymienia innego śląskiego rapera: Jakuba Jankowskiego, który występuje pod pseudonimem Kartky, a także Kubę Grabowskiego (artystyczny pseudonim: Quebonafide) i Filipa Tadeusza Szcześniaka (Taco Hemingway).

Hymn strajku kobiet znajdzie się na płycie "2:20", która ukaże się 18 grudnia. 3 listopada w samo południe do sieci trafi nowy utwór "Ból (ostatnia ławka)".