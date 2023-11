Przypomnijmy, że Iggy Azalea w połowie stycznia 2023 roku ogłosiła iż zakłada konto w serwisie OnlyFans. "Niespodzianka! Wypuszczam multimedialny projekt 'Hotter Than Hell'. Będą to zdjęcia, grafiki, nagrania, merch i inne estetyczne rzeczy, które będą działy się w tym roku. Pierwsze materiały możecie znaleźć na moim koncie na OnlyFans" - pisała w tamtym czasie.

Działalność całego projektu - wedle początkowego planu - ma zakończyć się pod w grudniu 2023 roku. Jednym z jego kluczowych elementów jest wydanie przez Azaleę płyty.



"Nie wiedziałam, że OnlyFans to miejsce, gdzie można być kreatywnym, nie spodziewałam się więc, że stworzę tam swój największy projekt. Kiedy spojrzałam poza powierzchowną opinię na temat tego, co znaczy mieć OnlyFans, zdałam sobie sprawę, że jest to idealna platforma do uruchomienia projektu multimedialnego. Jestem podekscytowana, że nie muszę się martwić przytłaczającą i ograniczającą cenzurą, z jaką muszą zmagać się artyści, udostępniający treści na innych platformach" - pisała Azalea po uruchomieniu konta.



Na razie raperka nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących wspomnianej płyty. W ostatnich miesiącach jedynym przebłyskiem muzyki od gwiazdy był singel i teledysk "Money Come".



Ile Iggy Azalea zarobiła w niecały rok dzięki OnlyFans?

Kilka dni po założeniu OF przez Azaleę pojawiły się pierwsze przecieki, ile raperka mogła zarobić dzięki "niebieskiej platformie". Przez media przewijała się kwota 300 tys. dolarów, jednak sama raperka dementowała te doniesienia. "Gadacie głupoty dla samego gadania głupot, bo te liczby są wyciągnięte z sufitu" - skomentowała na X. W kolejny poście dodała, że nie zamierza chwalić się wynikami finansowymi.



W rozmowie z Emily Ratajkowski gwiazda zdradziła natomiast, że "zarabia tyle pieniędzy, że nie jest w stanie powiedzieć, ile to jest".

Swoje wyliczenia opublikowała firma LELO. Według ich informacji Azalea w 2023 roku zarobiła na OF 48 milionów dolarów. Tym samym przebiła inną gwiazdę hip hopu w serwisie - Cardi B, której zarobki wyniosły 45 mln dolarów (wycofała się z OF i założyła własną stronę), zostając najlepiej zarabiającą celebrytką na platformie.

Iggy Azalea broni współpracy z OnlyFans

Od początku założenia konta Azalea musi odpierać krytykę ze strony internautów. Raperce przypomniano o tym, że jeszcze ponad 2 lata temu zarzekała się, że nie założy konta na OF.

W podcaście Ratajkowski Azaela broniła swojej decyzji. "Zarobiłam mnóstwo pieniędzy dzięki swojemu ciału dla wytwórni płytowych. Sprawiłam, że wiele osób zarabiało na moim ciele" - komentowała Azaela, nawiązując do swojego wizerunku m.in. w teledyskach. "Wrzucam takie zdjęcia, bo je lubię i twierdzę, że są piękne" - wyjaśniała.

"Nie czuję się zawstydzona i nie chcę, aby inne kobiety czuły się zawstydzone, że mogą robić, co chcą" - podsumowała.