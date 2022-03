Kanye West został tymczasowo pozbawiony dostępu do Instagrama. Przedstawiciel koncernu Meta twierdzi, że ostatnie posty rapera naruszały zasady dotyczące mowy nienawiści, nękania i molestowania.

Według "TMZ", zawieszenie nastąpiło po tym, jak West zamieścił zrzut ekranu strony wyszukiwania Google komika Trevora Noah, który skomentował traktowanie przez Westa byłej żony Kim Kardashian w ostatnim odcinku The Daily Show. Podpis zdjęcia zawierał obelgi na tle rasowym. Post został już usunięty, ale na profilu rapera zostało jeszcze kilka opublikowanych w tym samym czasie wpisów.

W jednym z nich West atakuje Pete'a Davidsona, nowego partnera jego byłej żony. Raper obawia się, że matka jego dzieci uzależni się od narkotyków przez komika, ponieważ Davidson "co dwa miesiące jest na odwyku".

Zgodnie z warunkami zawieszenia, West nie może obecnie publikować postów, komentować, wysyłać wiadomości ani w inny sposób wchodzić w interakcję ze swoim profilem na Instagramie przez 24 godziny, choć rzecznik prasowy Mety podobno zaznaczył, że zostaną podjęte kolejne kroki, jeśli West dopuści się następnych naruszeń.

Raper nie skomentował jeszcze sytuacji.

West wzbudził kontrowersje swoimi powtarzającymi się atakami na Davidsona. Po wypuszczeniu animowanego teledysku do singla "Eazy", w którym West porwał i pozornie zamordował Davidsona, kilku kolegów aktora i komika wypowiedziało się przeciwko Westowi.

W zeszłym tygodniu Davidson sam odniósł się do sytuacji, mówiąc, że "skończył z byciem cicho". Wygląda na to, że wyciągnął rękę do Westa w serii wiadomości tekstowych, które wyciekły dzięki przyjacielowi i współpracownikowi Dave'owi Sirusowi (którego Kanye zaatakował w jednym z postów na Instagramie), błagając go o "dorośnięcie".

