Wiele wskazuje na to, że wielotygodniowa walka Kanyego Westa o to, by Kim Kardashian do niego wróciła, powoli się kończy. Raper zrobił wszystko, co mógł. Wielokrotnie publicznie w mniej lub bardziej zawoalowany sposób prosił swoją żonę, by dała mu jeszcze jedną szansę, ale bez skutku. Doczekał się tylko tego, że prawnicy celebrytki złożyli do sądu w Los Angeles wniosek, by przyspieszyć sprawę rozwodową. Do dokumentów dołączyli też oświadczenie napisane przez samą Kim.

"Istniały już wcześniej i nadal istnieją różnice nie do pogodzenia między Kanye Westem a mną, które spowodowały nieodwracalny rozpad naszego małżeństwa. Żadne terapie małżeńskie ani inne wysiłki na rzecz pojednania nie będą miały teraz żadnej wartości. West i ja zasługujemy na możliwość zbudowania nowego życia. Dlatego proszę, aby moja prośba o formalne zakończenie naszego małżeństwa została spełniona" - stwierdziła w nim Kardashian.

Do Westa chyba w końcu dotarło, że jego zabiegi niczego nie zmienią, bo zaczął szukać nowej partnerki. Jak donoszą amerykańskie media, raper znowu umawia się na randki z innymi kobietami. Najwięcej uwagi poświęca obecnie aktorce Julii Fox, z którą w przeciągu ostatnich tygodni spotkał się już cztery razy, a ostatnia ich randka została dokładnie udokumentowana przez paparazzi. Para wybrała się razem na przedstawienie na Broadwayu "Slave Play", a potem na kolację do modnej nowojorskiej restauracji Carbone. Jak donosi serwis Etonline, w świąteczny weekend byli też wdziani na podwójnej randce w Miami, gdy spędzili wieczór z gospodarzem podcastu "Drink Champs" Noreagą i jego żoną Neri.

Jednak Julia Fox to nie jedyna kobieta, z którą w ostatnim czasie raper się spotyka. Serwis Dailymail opublikował serię zdjęć, na których widać, że West spędził niedawno popołudnie z piosenkarką Audri Nix. Długo razem spacerowali i zniknęli w ogrodzie dużej posiadłości. Jak donosi serwis, Kanye spotkał się z Nix także w Nowy Rok. Spędzili razem popołudnie na hotelowym tarasie w Miami.

Niezależnie od tego, jakie relacje łączą Westa z Kim Kardashian i czy raper ułoży sobie życie u boku innej kobiety, pewne jest to, że muzyk chce być jak najbliżej czwórki swoich dzieci: North, Chicago, Psalma i Sainta. W grudniu raper kupił za 4,5 miliona dolarów dom, który jest usytuowany vis a vis posiadłości Kim. Nowy nabytek West planuje zburzyć i zbudować w jego miejscu nowy, luksusowy dom, w którym będzie mógł zamieszkać i spotykać się z dziećmi w każdym momencie, bez konieczności dojeżdżania do nich.