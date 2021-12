W listopadzie, przekazując posiłki z okazji Święta Dziękczynienia misji w Los Angeles, Ye stwierdził, że planuje "znowu zebrać swoją rodzinę" i ożywić relację z Kim Kardashian. Dodał wówczas, że gdyby nie mógł mieszkać "w domu" ze swoją rodziną, kupiłby "dom tuż obok".

Jak powiedział, tak zrobił. Serwis "Dirt" poinformował bowiem, że gwiazdor wydał 4,5 mln dolarów (nieco ponad 18 mln zł) na posiadłość w Hidden Hills - przy ulicy, na której mieszka jego żona (dokładnie: po przeciwnej stronie tej ulicy). Dom podobno nie grzeszy urodą. Parterowy, z czterema sypialniami, zbudowany w 1955 roku jest - jak napisano w serwisie - "architektonicznie nijaki". Do tej pory był wykorzystywany jako ranczo jeździeckie, więc na terenie posiadłości znajdują się stajnie dla koni.

Warto dodać, że Kanye West, miłośnik architektonicznego minimalizmu, ma niedaleko stąd (pół godziny jazdy samochodem) znacznie bardziej luksusową rezydencję, za którą zapłacił w tym roku 57,3 mln dolarów. Ten budynek to prawdziwe dzieło sztuki zaprojektowane przez jednego z najwybitniejszych architektów - Tadao Ando.

Pozostaje pytanie, czy nawykły do luksusów artysta potrafiłby wprowadzić się teraz do przaśnego, ranczerskiego siedliska tylko po to, by faktycznie być bliżej rodziny? Czy też kupił je tylko po to, by mieć oko na tę rodzinę, co już zakrawa na osaczanie?