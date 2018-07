Kamp! wydaje nową płytę i rusza w trasę koncertową po Polsce

Po prawie trzech latach od ostatniego albumu Kamp! powraca z nową płytą. Pierwszym singlem zapowiadającym to wydawnictwo jest utwór "Don't Clap Hands".

Trio Kamp! szykuje nowa płytę /materiały prasowe

Trio Kamp! powraca z trzecim, studyjnym albumem, a pierwszym utworem promującym materiał jest singel "Don’t Clap Hands". Piosenki można posłuchać tutaj.



"'Don't Clap Hands' to połączenie melodyjności i piosenkowości debiutanckiego albumu, z bardziej elektronicznym podejściem znanym z 'Ornety'. Nowa płyta będzie rozpięta między tropikaliami DJ Snake'a a miękkim techno rodem z Kompakt Records' - opowiada Radek, producent zespołu.

Nadchodząca płyta Kamp! ukaże się 17 września nakładem wydawnictwa Agora, a materiał z niej będzie można usłyszeć przedpremierowo podczas festiwalu Audioriver, Kraków Live Festival czy Up To Date w Białymstoku.

Po premierze nowej płyty zaplanowana jest trasa koncertowa zespołu o nazwie "Don’t Clap Hands", która obejmie 12 polskich miast. Koncerty organizowane przez agencję Follow The Step będą zupełnie nowym otwarciem Kamp!.

Kamp! to jeden z najważniejszych polskich zespołów elektronicznych, autorzy remiksów dla Brodki czy Dawida Podsiadło oraz hymnu Męskiego Grania 2017. W 2012 roku ukazał się ich debiutancki album o prostym tytule "KAMP!", który do tej pory sprzedał się w nakładzie blisko 12 tysięcy egzemplarzy. Równocześnie z sukcesem na rodzimym rynku, przyszedł sukces za granicą.

Kamp! mają za sobą m.in. trasy po USA czy Wielkiej Brytanii oraz występy na tak ważnych imprezach jak amerykańskie SXSW czy brytyjskie The Great Escape. Drugi album zespołu pt. "Orneta" pojawił się pod koniec 2015 roku i był krążkiem tanecznym, kontemplacyjnym, melancholijnym i porywającym jednocześnie. Dwa lata później muzycy z Kamp! nagrywali z cenionym producentem Bartoszem Dziedzicem, czego efektem są utwory "Deny" i "Turn My Back On You".