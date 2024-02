Kamil Bednarek stara się trzymać szczegóły swojego życia prywatnego w sekrecie i na tyle mu się to udało, że do ubiegłorocznych walentynek nie było nawet wiadomo, że jest po ślubie. To wtedy wypuścił do sieci live sesję do utworu "Tu jesteś", zdradzając, że tekst piosenki napisał dla swojej żony Pameli.

"Pamela dziękuje, że jesteś i za to że pomogłaś mi na nowo uwierzyć w siebie :))) miłość !!!!" - napisał wówczas.



Na początku 2021 r. w plotkarskich mediach pojawił się informacje, że zakończył się jego wieloletni związek z pochodzącą z Zambii modelką Victorią Hall.

Podczas walentynkowego koncertu "Cudowna jest miłość" w Polsacie wokalista zdobył się na wyjątkowe wyznanie.

"Stresowałem się, kiedy pierwszy raz miałem powiedzieć żonie, że ją kocham. A później jeszcze bardziej, kiedy musiałem powiedzieć, że wyjeżdżam na miesiąc" - wypalił ze sceny, na której zaśpiewał przebój "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" z repertuaru grupy Skaldowie ( sprawdź! ).

"Drogie panie, serce Kamila jest już zajęte" - podsumował Kamil Baleja, który współprowadził koncert razem z Pauliną Sykut-Jeżyną.

Kim jest Kamil Bednarek?

Wokalista dał się poznać szerszej publiczności w trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). Po programie w Polsce wybuchła "bednarkomania" - debiutancki album "Szanuj" jego grupy Star Guard Muffin ( sprawdź! ) podbił listy sprzedaży. Od tej pory wokalista jest stale obecny na scenie.



Jesienią 2019 r. Kamil Bednarek przypomniał się widzom TVP jako jeden z trenerów "The Voice of Poland" . Przygoda wokalisty z muzycznym show Dwójki zakończyła się po jednym sezonie.

Ostatnim albumem wokalisty jest "Bednarek inaczej" (2021). Później wypuścił jeszcze piosenki "Z życia najwięcej", "Ambasadorzy rozrywki" i "Czuć się kochanym".