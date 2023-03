Na "The Awakening", 13. albumie symfometalowego Kamelotu , usłyszymy kilku gości, w tym m.in. szwajcarską wokalistkę Melissę Bonny z Ad Infinitum ; Simone Simons, wokalistkę niderlandzkiej formacji Epica (obie w kompozycji "New Babylon"), oraz nominowaną do Grammy chińską wiolonczelistkę Tinę Guo (utwory "Opus Of The Night" i "Midsummer's Eve").

"'The Awakening' charakteryzuje się olbrzymią różnorodnością. Połączyliśmy na nim elementy progresywnego grania, power i gothic metalu oraz melodyjność i symfoniczny metal" - zapowiadał Thomas Youngblood, gitarzysta Kamelotu.

Do tej pory poznaliśmy single "One More Flag In The Ground" i "Opus Of The Night (Ghost Requiem)". Teraz zespół wypuścił kolejny utwór "Eventide".

"To celebracja życiowego współtowarzystwa i niezachwianej lojalności. Uspokajający głos z boku łóżka w największej potrzebie, dzielący się pięknymi wspomnieniami, gdy jedno serce zwalnia, a ich wspólny czas dobiega końca" - opowiada wokalista Tommy Karevik.

Wideo KAMELOT - Eventide (Static Video) | Napalm Records

Następcę płyty "The Shadow Theory" (2018 r.) wyprodukował ponownie Niemiec Sascha Paeth. Za miks i mastering odpowiadał Duńczyk Jacob Hansen.

Przypomnijmy, że Kamelot zobaczymy 6 kwietnia na deskach warszawskiej Progresji. U boku zespołu z Tampy wystąpią Myrath, Eleine i League Of Distortion.

Teledysk do "One More Flag In The Ground", pierwszego singla z nowego longplaya Kamelotu, możecie zobaczyć poniżej:

Clip Kamelot One More Flag In The Ground

Kamelot - szczegóły albumu "The Awakening" (tracklista):

1. "Overture"

2. "The Great Divide"

3. "Eventide"

4. "One More Flag In The Ground"

5. "Opus Of The Night (Ghost Requiem)"

6. "Midsummer's Eve"

7. "Bloodmoon"

8. "Nightsky"

9. "The Looking Glass"

10. "New Babylon"

11. "Willow"

12. "My Pantheon (Forevermore)"

13. "Ephemera".