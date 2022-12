Kamelot: Koncert w Polsce w 2023 r. Kto jeszcze zagra? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pochodząca z Tampy na Florydzie grupa Kamelot cały czas promuje wydany w 2018 r. album "The Shadow Theory". Ten materiał zawiera mieszankę power metalu, symfoniki, thrashu oraz prog rocka.

Wśród gości na ostatniej płycie pojawili się m.in. Lauren Hart (Once Human) i Jennifer Haben (Beyond The Black).



"The Shadow Theory" nagrano pod okiem producenta Saschy Paetha; masteringiem zajął się Jacob Hansen.

W roli gości specjalnych w Warszawie zagrają Myrath (Tunezaj, prog metal), Eleine (Szwecja, metal symfoniczny) i League Of Distortion (Niemcy, metal symfoniczny).