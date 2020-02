Kajra: Tak widzi mnie Sławomir. Kiedy wrócili do Polski? [INSTAGRAM]

"Wracać czy nie wracać?" - dopytuje na swoim Instagramie Kajra. Razem ze swoim mężem Sławomirem po występie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim w Chorzowie zrobili sobie odpoczynek od sceny i wyjechali na egzotyczne wakacje.

Kajra i Sławomir podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów /Damian Klamka / East News

Po Sylwestrowej Mocy Przebojów gwiazda rock polo Sławomir razem ze swoją żoną Kajrą postanowił udać się na dłuższy wypoczynek za granicę.

"Nie odbieramy telefonów, nie odpowiadamy na wiadomości, i tak do lutego" - zdradziła Kajra.

Autor przeboju "Miłość w Zakopanem" od tego czasu nie opublikował żadnego zdjęcia w mediach społecznościowych.

Informacjami z zagranicznych wakacji dzieliła się jednak Kajra.

W sobotę 15 lutego Sławomir powrócił na scenę podczas Tanecznego Karnawału w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) razem z m.in. grupami Rednex i Classic.



Fani zachwycają się figurą żony Sławomira. Wokalistka często na zdjęciach pozuje w bikini.



"Tak widzi mnie mój Mąż. Aż mu zazdroszczę. Widok nienajgorszy :) i zdjęcie ładne :)" - tak Kajra podpisało jedną z fotografii.



Para spędziła urlop razem ze swoim synem - 3,5-letnim Kordianem.

W poprzednich latach Sławomir z Kajrą wypoczywali m.in. w Tajlandii i na egzotycznych Malediwach.



Sylwestrowa Moc Przebojów z Polsatem. Kto wystapił na Stadionie Śląskim?

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu 2019 r. para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 25 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.