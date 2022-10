Justyna Steczkowska na trasie "Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams"

Na Torwarze w Warszawie odbył się koncert z muzyką filmową - publiczność miała okazję posłuchać największe hity Hansa Zimmera, Ennio Morricone i Johna Williamsa.

Na scenie wielka orkiestra symfoniczna, chór i Justyna Steczkowska jako gość specjalny, wykonująca utwory z filmów "Gladiator" i "Diuna".

Hans Zimmer - "genialny idiota"

Justyna Steczkowska skończyła 50 lat

2022 rok jest dla Justyny Steczkowskiej wyjątkowy. Ma bowiem dwie szczególne okazje do świętowania - 25-lecie pracy artystycznej oraz 50. urodziny. W czerwcu, podczas koncertu jubileuszowego pod hasłem "Dziewczyna szamana", zaprezentowała zupełnie nowy singel zatytułowany "D.N.A.".

Dziewczyna Szamana: Justyna Steczkowska kończy 50 lat 1 / 9 Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny muzykującej (ojciec - dyrygent, matka - nauczycielka muzyki), z którą wyjeżdżała na długie trasy koncertowe po Europie Zachodniej, polskiej publiczności prezentując się np. w programie telewizyjnym "Spotkania muzykujących rodzin". Źródło: materiały prasowe Autor: Archiwum prywatne udostępnij

W dorobku ma najważniejsze nagrody muzyczne m.in. 6 Fryderyków, 2 Wiktory, "Odkrycie Wschodu" Radia France International, SuperJedynki, nagrody radiowe, opolską Karolinkę, Bursztynowego Słowika, a nawet medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

W życiu prywatnym jest matką trójki dzieci (Leona, Stasia i Helenki) i żoną architekta Macieja Myszkowskiego.

Jurorkę "The Voice of Poland" będzie można usłyszeć jeszcze kilka razy podczas trasy "Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams", która trwa do końca tego roku.



22.10.2022 - GDAŃSK

23.10.2022 - GLIWICE

29.10.2022 - SZCZECIN

19.11.2022 - WROCŁAW

26.11.2022 - ŁÓDŹ.