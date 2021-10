Justyna Majkowska największą sławę zyskała, występując w zespole Ich Troje, do którego dołączyła w 2001 roku, po odejściu Magdy Femme. Choć z formacją występowała tylko do 2003 roku, zrobiła oszałamiającą karierę i zdążyła się przyczynić do największego sukcesu zespołu.



To właśnie z Majkowską Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa nagrali dwa najpopularniejsze albumy grupy, "Ad. 4" i "Po piąte... a niech gadają". Obie płyty pokryły się w Polsce diamentem.

Po odejściu z Ich Troje, Majkowska rozpoczęła karierę solową. W 2004 roku ukazał się jej pierwszy studyjny album "Nie czekam na cud". Na drugą płytę fanom przyszło czekać aż do 2011 roku. Wówczas ukazał się album "Zakochana od jutra", ostatni dotychczas w karierze Majkowskiej.

Teraz Majkowska wróciła z nową piosenką, którą nagrała razem z Piotrem Cajdlerem.

"Mili moi! Dawno mnie tu nie było. Ale już jestem! I mam dla Was kilka dźwięków na ten jesienny, październikowy piątek. Świeżutki jeszcze utwór 'Kolejny nudny dzień' nagrany razem z Piotrusiem Cajdlerem. Miłego słuchania" - napisała na swoim Facebooku.



Czy "Kolejny nudny dzień" to zapowiedź płyty wokalistki? Według wokalistki niekoniecznie.



"Tę piosenkę mieliśmy już nagrać kilka lat temu. Najpierw ja nie miałam czasu, a potem przyszła pandemia. W końcu się udało, ale ja wciąż nie widzę siebie na scenie. Moja scena to dom i trójka dzieci, ukochany mąż i praca w szkole" - powiedziała Super Expressowi Majkowska.

Prywatnie Majkowska od 2005 roku jest w związku małżeńskim z Jarosławem Miśkiewiczem, z którym ma 14-letniego syna Ignacego, 3-letnią córkę Anielę i rocznego syna.

Piosenkarka mieszka w Zduńskiej Woli. Na co dzień niegdysiejsza wokalistka Ich Troje pracuje natomiast w szkole specjalnej, gdzie zajmuje się terapią dzieci z autyzmem.