Początki zespołu Top Girls sięgają 2015 roku. Żeńska grupa ma w dorobku występy na najważniejszych imprezach disco polo i dance, jak m.in. Roztańczony PGE Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie.

W 2021 roku zmienił się skład grupy: Angelika Żmijewska oraz Paula Karpowicz odeszły z grupy i działają razem pod szyldem Topky, natomiast do Justyny Lubas dołączyły dwie nowe wokalistki: Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura.

Na początku listopada Justyna Lubas poinformowała, że odchodzi z Top Girls (decyzję miała podjąć pół roku wcześniej). Wokalistka zdradziła, że zamierza skupić się na rodzinie, m.in. opieką nad babcią. W zespole zastąpiła ją Olga Siemieniecka, prywatnie siostra wokalistki zespołu Natalii.



Kim jest Olga Siemieniecka? Występowała w przeszłości w "The Voice of Poland"!

Teraz okazało się, że Justyna Lubas zaczęła karierę solową. Do sieci trafił teledysk do debiutanckiej piosenki "Tańczmy do rana" ( posłuchaj! ). Klip po dwóch dniach ma ponad 320 tys. odsłon.



"'Tańczmy do rana' to nie tylko taneczny numer, ale również opowieść o odwadze, nowych początkach i odkrywaniu własnej tożsamości artystycznej. Justyna, z charakterystyczną dla siebie energią, zaprasza słuchaczy do wspólnego świętowania tych chwil" - czytamy w opisie.

W teledysku razem z wokalistką zagrał tancerz, aktor (serial "Szkoła") i popularny tiktoker (ponad 4,1 mln fanów na tej platformie) - Sebastian Kowalczyk.