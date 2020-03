Justin Timberlake na nagraniu sprzed prawie 30 lat! Jak wyglądał jako dziecko?

Piosenkarz Justin Timberlake był niedawno gościem programu "The Graham Norton Show" emitowanego na antenie BBC. Prowadzący zaskoczył go nagraniem z 1992 roku.

Justin Timberlake karierę zaczął już jako kilkuletnie dziecko.

W 1992 roku 9-latek brał udział w programie "Star Search", który sam muzyk porównał do ówczesnego "Idola".

Prowadzący Graham Norton odnalazł nagranie sprzed lat i postanowił zaskoczyć nim piosenkarza i publiczność.

"Nie poinformowano mnie, że przyjeżdżam tu, by być krytykowanym" - żartował Timberlake. "Nie mogę uwierzyć, że chcesz to pokazać" - dodał.

9-letni Justin wystąpił ubrany w kowbojski strój, wykonał piosenkę "Love’s got a Hold on You" Alana Jacksona.

Justin Timberlake oficjalną karierę rozpoczął, gdy miał 11 lat. Występował wtedy w "klubie Myszki Miki". Tam poznał m.in. Britney Spears i Christinę Aguilerę. W wieku 14 lat powołał do życia boysband *NSYNC, z którym koncertował przez siedem lat. Grupa sprzedała ponad 50 milionów płyt i była nominowana do Nagrody Grammy. Później Timberlake rozpoczął karierę solową.

