Justin Timberlake u Jimmy'ego Fallona: Wywiad bez ani jednego słowa

Justin Timberlake był gościem programu Jimmy'ego Fallona. Jednak z powodu opuchniętych strun głosowych przez całą rozmowę nie wypowiedział do prowadzącego ani jednego słowa.

Justin Timberlake ma problemy ze strunami głosowymi /Kevin Winter /Getty Images

Pod koniec października Justin Timberlake był zmuszony odwołać koncert w Nowym Jorku w ramach swojej trasy koncertowej. Powodem było zapalenie strun głosowych wokalisty.

Gwiazdorowi zalecono odpoczynek - z tego też powodu Timberlake nie może tymczasowo śpiewać oraz musi ograniczać swoje wypowiedzi.

Mimo problemów zdrowotnych muzyk nie odwołał swojej wizyty w programie Jimmy'ego Fallona, u którego promował książkę "Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me".



Wideo Justin Timberlake Has a Silent Interview with Jimmy Fallon

Fallon w trakcie rozmowy czytał z ust Timberlake'a oraz dał mu kartkę i pisak, aby jego gość mógł udzielać precyzyjnych odpowiedzi.



Prowadzący zaprosił też wokalistę i jego żonę, Jessicę Biel, do zabawy pt. "Kto jest najlepszym przyjacielem Justina".

Trasa koncertowa Timberlake'a promuje jego ostatni album "Man of the Woods" z lutego tego roku.



Wideo Best Friends Challenge with Justin Timberlake and Jessica Biel

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justin Timberlake - nieskazitelna fryzura i koszula to jego znaki szczególne Interia.tv