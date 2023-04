W rozmowie z "Variety" Timbaland zapewnił, że artyści właśnie dokonali ostatnich muzycznych poprawek na nadchodzącym krążku Justina Timberlake'a . Według zapowiedzi producenta, płyta jest w zasadzie gotowa do wydania, czeka jedynie na decyzję samego piosenkarza, jak i kiedy zamierza zadebiutować z nowym i długo wyczekiwanym materiałem muzycznym.

"Właśnie skończyliśmy, wszystko brzmi świetnie" - odparł Timbaland pytany o to, jak postępują prace nad nowym krążkiem autora hitu "Cry Me A River". "Teraz to już zależy od niego, jak wyobraża sobie tę premierę i kiedy zamierza wypuścić krążek. Ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że płyta jest skończona i nadchodzi" - zapewnił.

Timbaland potwierdza: Justin Timberlake wyda nowy album!

Poza zapewnieniem, że obojgu udało się stworzyć świetnie brzmiący krążek, producent wyjawił kilka detali, które z pewnością ucieszą fanów Timberlake'a. Najwyraźniej artyści poszukując inspiracji powrócili do odnoszącego ogromny komercyjny sukces krążka "FutureSex/LoveSounds", który został wydany w 2006 roku. Najnowsza płyta swoim klimatem ma nawiązywać właśnie do tego wydawnictwa.

"Usłyszycie wesołego Justina - tak, jak na płycie 'FutureSex/LoveSounds', dajemy wam dokładnie to, czego oczekujecie. Mieliśmy w zanadrzu kilka cięższych, bardziej skomplikowanych utworów, ale doszliśmy do wniosku, że całość ma nawiązywać do 'FutureSex', ma być jak druga część tej płyty" - wyjaśnił producent.

Płyta Timberlake'a nie jest jedyną, do której swoją rękę w najbliższym czasie przyłoży ceniony producent. Timbaland wyjawił bowiem, że już niedługo wchodzi do studia wspólnie z Missy Elliott. Jeśli prace pójdą pomyślnie, może się okazać, że latem usłyszymy cały album. Ta premiera będzie prawdziwą gratką, bo raperka swoją ostatnią płytę "Cookbook" wydała w 2005 roku.