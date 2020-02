Justin Timberlake i SZA w duecie: Zobacz teledysk "The Other Side" ("Trolle 2")

Justin Timberlake i SZA nagrali wspólny utwór promujący drugą część filmu animowanego "Trolle". Do piosenki "The Other Side" powstał również teledysk.

SZA nagrała wspólny numer z Justinem Timberlakiem /Christopher Polk /Getty Images

Za muzykę nowego numeru Justina Timberlake'a i SZA odpowiada szwedzki producent Max Martin oraz kompozytor Ludwig Göransson (twórca m.in. ścieżki dźwiękowej "Czarnej Pantery") i Sarah Aarons.



Clip SZA The Other Side (From Trolls World Tour) - & Justin Timberlake

"Other Side" będzie promował kontynuację animacji "Trolle" - "Trolle 2" ("Trolls World Tour"). Produkcja trafi do polskich kin 29 maja 2020 roku.

Na ścieżce dźwiękowej do filmu znajdą się też: Chris Stapleton, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, George Clinton, Anderson .Paak i Anna Kendrick.

Przypomnijmy, że Justin Timberlake promował również pierwszy film utworem "Can't Stop The Feeling". Utwór był nominowany do Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.