Justin Bieber zrobił sobie tatuaż na twarzy. Zobacz zdjęcie

W sieci pojawiło się zdjęcie Justina Biebera z nowym tatuażem nad jego brwią. Wokalista umieścił tam napis "Grace".

Justin Bieber ma nowy tatuaż /BG015/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Jako pierwsi o nowym tatuażu kanadyjskiego wokalisty donieśli dziennikarze serwisu Page Six. Niedługo później informacje potwierdził jego twórca.

"2018 rok był dla mnie bardzo pracowity. Zarówno w pracy, jak i życiu osobisty, nie sądziłem, że nie będę musiał się z takimi wyzwaniami. Wiele razy prosiłem Boga, aby zabrał mnie do swojego domu. Ale wtedy przypominałem sobie, co jest celem mojego życia. Ludzie tacy jak wy, którzy zostali przeze mnie wytatuowani, podzielili się światem swoimi zmaganiami, lękami, utraconymi miłościami, wspomnieniami i zwycięstwami za pośrednictwem małych tatuaży i ich wielkich znaczeń. Dziękuje. Dziękuje moim klientom, którzy stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi. Kocham was. Łaska boża jest wystarczająca w naszej słabości i dzięki bożej miłości jesteśmy tu w 2019 roku" - napisał JonBoy, pokazując zdjęcie Justina Biebera z tatuażem "Grace".



Przypomnijmy, że w listopadzie zeszłego roku Justin Bieber wziął ślub z modelką Hailey Baldwin. Według informacji Page Six również małżonka wokalisty zrobiła sobie tatuaż.

"Teraz, gdy oboje je mają, będzie na ten temat 1000 artykułów. Ludzie są ciekawi czyichś tatuaży i ich znaczenia" - komentowała Keith McCurdy ze studia Bang Bang.



Dodajmy również, że Kanadyjczyk na swoim ciele ma ponad 40 tatuaży.