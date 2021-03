Justin Bieber prezentuje nowy album. "Justice" już dostępny

Szósty album Justina Biebera, "Justice", zawiera dobrze przyjęte single: "Hold On", "Anyone", "Lonely" i "Holy".

Justin Bieber opublikował kolejny album /Jeff Kravitz /Getty Images

Wydane przed premierą single promujące album "Justice": "Holy" ft. Chance The Rapper, "Lonely" ft. Benny Blanco, "Anyone" i "Hold On", zgromadziły łącznie 2 miliardy streamów, a w samych Stanach zanotowały ponad 215 mln odtworzeń w stacjach radiowych.

Nowym singlem promującym "Justice" jest "Peaches" z gościnnym udziałem Giveona i Daniela Caesara.

W ramach kampanii promującej album "Justice", Justin Bieber wystąpił na koncercie noworocznym T-Mobile i podczas wydarzenia "Journals Live TikTok".

Zagrał też koncert dla Spotify z użyciem technologii AR, zaprezentował się także na żywo w trakcie ceremonii Nickelodeon Kids' Choice Awards oraz pojawił się jako gość serii NPR Tiny Desk Concert.



Wideo Justin Bieber: Tiny Desk (Home) Concert

Oprócz tego dwukrotnie pojawił się jako muzyczny gość "Saturday Night Love", wystąpił na American Music Awards i People's Choice Awards.

Clip Justin Bieber Peaches - ft. Daniel Caesar, Giveon

Justin Bieber ma ponad 75 miliardów streamów całego katalogu oraz ponad 70 mln egzemplarzy sprzedanych albumów.