Justin Bieber i Chance The Rapper w duecie. Zobacz teledysk "Holy"

25 mln odsłon w trzy dni - takim wynikiem może pochwalić się Justin Bieber z nowym teledyskiem "Holy". W singlu kanadyjskiego wokalistę wspiera raper Chance The Rapper.

Justin Bieber prezentuje nowy teledysk /CrownMedia/MEGA/GC Images /Getty Images

Do singla "Holy" powstał klip w reżyserii Colina Tilleya, który ma na koncie ponad 200 teledysków dla takich gwiazd, jak m.in. Kendrick Lamar, Fergie, Halsey, Cheryl Cole, Little Mix, Enrique Iglesias, David Guetta, Chris Brown, Nicki Minaj i Meghan Trainor.

Clip Justin Bieber Holy - ft. Chance The Rapper

Reklama

Z Justinem Bieberem wcześniej pracował przy klipach "Never Let You Go", "U Smile", "Fa La La", "All That Matters" i "Confident".

Tilley, Bieber i Chance the Rapper spotkali się w 2018 r. przy singlu "No Brainer" DJ-a Khaleda, w którym gościnnie pojawił się jeszcze dodatkowo Quavo.

Przy okazji premiery singla "Holy" Bieber ogłosił plany koncertowe w USA - "Justin Bieber World Tour" rozpocznie się 2 lipca 2021 w San Diego i obejmie m.in. takie miasta jak Nowy Jork, Boston, Atlanta czy Chicago. Dolar z każdego biletu zostanie przekazany na fundację Biebera wspierającą walkę z problemami psychicznymi.

Justin Bieber na najnowszych zdjęciach 1 / 6 Justin Bieber Źródło: Agencja FORUM Autor: Juliano / X17 udostępnij

Utwór pochodzi z "CHANGES", piątego albumu studyjny wokalisty. Kanadyjczyk do tej pory sprzedał ponad 4 mln egzemplarzy tej płyty.

Z liczbą miesięcznych słuchaczy w Spotify przekraczającą 65 milionów, Bieber stal się najbardziej popularnym artystą w platformie. Przekroczył także imponującą liczbę 147 mln obserwujących na Instagramie oraz 50 mln subskrypcji na YouTube - żaden inny muzyk nie może pochwalić się takim wynikiem w serwisie.