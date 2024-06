Jurorka "The Voice" ma już nową posadę. Plotki okazały się prawdą

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Justyna Steczkowska zasiądzie w fotelu jurora w nowym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program powróci jesienią, a nagrania ruszą już w lipcu.

Jej obecność w jury na pewno zwiększyłoby zainteresowanie programem. Wciąż czekamy na kolejne informacje dotyczące składu uczestników i innych nowości przygotowanych przez twórców programu.

Justyna Steczkowska w nowym programie

Plotki o jej powrocie do Polsatu krążyły w mediach od kilku miesięcy. Portale internetowe spekulowały na temat jej możliwego udziału w muzycznym show "Must Be the Music".



Reklama

Zdjęcie Justyna Steczkowska / pomponik exclusive / pomponik exclusive

"Justyna osobiście negocjuje swój udział w 'Must Be the Music'. Świetnie odnalazła się w jury 'The Voice', ale teraz chciałaby spróbować czegoś nowego. Jako jurorka powracającego hitu zaczęłaby świętować 30-lecie swojej kariery. To byłoby niezłe ukoronowanie trzech dekad" - informował serwis Świat Gwiazd powołując się na anonimowe źródło.

Poprzedni sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" był wyjątkowy — po raz pierwszy w historii zwycięzcę wybrano nie tylko na podstawie opinii jurorów, ale także dzięki głosowaniu widzów.

Nowy sposób głosowania wywołał wielki entuzjazm wśród internautów. "Już tęsknię", "Dziękuję wszystkim za te piękne występy i tych 10 tygodni muzycznej uczty", "Nie mogę doczekać się kolejnej jesiennej odsłony. Mam nadzieję, że niebawem poznamy pierwsze nazwiska uczestników" - pisali fani w licznych komentarzach.