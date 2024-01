Przypomnijmy, że Heidi Klum była jedną z gwiazd, które pojawiły się na zorganizowanej w Los Angeles gali rozdania nagród Emmy. Jurorka "Mam talent" i ceniona na całym świecie modelka w niebieskiej kreacji zachwycała podczas imprezy zorganizowanej przez Disneya.

Heidi Klum chora. Pokazała fanom zdjęcie

Trzy dni po gali Emmy Heidi Klum poinformowała fanów, że jej stan zdrowia uległ pogorszeniu. Jurorka "Mam talent" przekazała, że zatruła się i nie wychodzi z łóżka.

"Przez cały dzień leżę w łóżku. To zatrucie pokarmowe" - napisała na Instagramie.

Jej fani zaczęli spekulować, czy gwiazda zatruła się podczas wspomnianej gali Emmy, na której była ze swoim mężem Tomem Kaulitzem.

Heidi Klum miała wypadek na planie "Mam talent"

Pech w ostatnich tygodniach nie opuszcza celebrytki. Jesienią podczas nagrań do "Mam talent" jurorka zaliczyła bardzo bolesny upadek.

"O mój Boże, musimy kończyć, ale to się stało. W połowie zdjęć Heidi upadła. Zaliczyła spory upadek. A mówią, że bycie jurorem jest proste" - komentował na żywo Howie Mandel. Nagranie z wypadku pokazał w swoim programie Jimmy Fallon.

Jurorka zdradziła, że ratownicy powiedzieli jej, że blizna na nodze zostanie jej do końca życia. Była też pod wrażeniem tego, jak poradzono sobie z raną. Medycy użyli bowiem specjalnego kleju do ran. "To niesamowite. Przynoszą klej i robią to zamiast szwów" - mówiła.