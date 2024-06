Julia Wieniawa pozuje z ciążowym brzuszkiem? Nie mamy wątpliwości

Julia Wieniawa największą popularność zdobyła dzięki serialowi Rodzinka.pl. Na co dzień jest nie tylko aktorką, ale również piosenkarką. W kwietniu tego roku rozwiązała umowę z wytwórnią Kayax bez ujawniania przyczyn. Co więcej, w ostatniej edycji "Mam Talent" zasiadła jako jurorka razem z Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem.

Ostatnia produkcja "Nieobliczana" spotkała się z negatywnym odbiorem wśród widzów i krytyków filmowych. Teraz aktorka wyczekuje premiery nowego filmu Mariusza Kuczewskiego "Dalej jazda".

Julia Wieniawa zagra w filmie "Dalej jazda"

7 czerwca podczas Press Day Julia Wieniawa pokazała się z ciążowym brzuszkiem. To wszystko w ramach promocji zbliżającej się ekranizacji, bowiem aktorka wystąpi w roli przyszłej mamy.

"To jest film bardzo rodzinny, wielopokoleniowy i ciepły, o temacie, który wydaje mi się, że jest często pomijany na co dzień, czyli o osobach starszych. A to też są ludzie, którzy mają pasje, emocje, wspomnienia, plany i cele, i fajnie, żeby o nich pamiętać. Więc myślę, że jest to ważny film i chciałam być jego częścią, bo myślę, że może stać się ikoniczny" - zdradza Wieniawa w rozmowie z ESKĄ.

"Dalej jazda" to komedia, która opowiada historię rodziny Gugulaków. Wystąpili również Marian Opania, Wiktor Zborowski, Mariusz Drężek, Małgorzata Rożniatowska, Bartłomiej Firlet oraz Anita Sokołowska.