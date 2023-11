W sierpniu na oficjalnym profilu "Mam talent" na Facebooku, potwierdzono, że w show TVN-u dojdzie do sporych zmian personalnych. Dla fanów, którzy oglądają program od lat, mogą być wręcz szokujące.

W 15. sezonie show nie pojawią się Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak. Warto zauważyć, że tancerz dołączył do Agnieszki Chylińskiej i Foremniak od 13. sezonu, a aktorka znana z "Na dobre i na złe" zasiadała w jury od samego początku programu w Polsce, czyli 2008 roku.

"Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w "Mam Talent!", trzymamy kciuki za to, co przed Wami i życzymy Wam samych sukcesów nasze drogi jednak się nie rozchodzą" - napisali wówczas twórcy formatu.

Nowymi jurorami zostali Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Julia Wieniawa odpowiada na zarzuty. "Taka moja specyfika"

Jednym z najpoważniejszych zarzutów kierowanych do Julii Wieniawy jest to, że angażuje się w wiele projektów, które czasami nie do końca związane są z jej fachem. W efekcie takiego podejścia według internautów wokalistka nie może w pełni angażować się w poszczególne działania. "Kiedyś myślałam, że może powinnam zająć się jedną rzeczą, bo jestem niespójna, gdy robię to i tamto, ale moją spójnością jest moja zmienność. Bardzo lubię pokazywać się w różnych rolach i odsłonach" - powiedziała w wywiadzie udzielonym portalowi plejada.pl.

Po raz kolejny wyraziła również swoją ekscytację z powodu nowej roli jako jurorka: "Zupełnie nowa rola, której jeszcze nie doświadczyłam i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie i będę odpowiedzialnym, sprawiedliwym jurorem" - dodała.

"Jako dziecko już miałam w sobie takie poczucie, że życie jest za krótkie, żeby przeżyć tylko jedno. I zawsze chciałam być wieloma osobami naraz. Taka moja specyfika" - podsumowała odpowiedź na zarzuty.