W kwietniu tego roku jurorka "Mam talent" ogłosiła, że zakończyła współpracę z Kayaxem i wypuściła niezależnie singel "Sobą tak" . Wytwórnia odpowiedziała oświadczeniem, że kontrakt zobowiązuje ją do nagrania trzech płyt, z czego się nie wywiązała.

Julia Wieniawa - Popłyniemy (Official Video)

"Wjeżdżam bez kompleksów w pop, nareszcie w pełni czuję to co robię. Tę radość oraz pozytywną energię chcę przekazać ludziom w nowych numerach" - podkreśla Julia Wieniawa, która do wakacyjnego teledysku nakręconego przez Dorotę Szulc zaprosiła swoich przyjaciół (m.in. Faustyna Maciejczuk, Julia Pośnik). "Chcę iść za sercem" - dodaje w "Dzień dobry TVN".