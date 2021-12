Zaledwie kilka dni temu w ramach Kayax XX Rework ukazał się singel Krzysztofa Zalewskiego, "Oczko w głowie". W oryginale numer wykonywał Tymek. Teraz w sieci zadebiutowała premierowa wersja "Nie mam dla Ciebie miłości" Skubasa, który pierwotnie został wydany w 2014 roku na albumie "Brzask".

Za nowe spojrzenie na piosenkę odpowiada aktorka Julia Wieniawa oraz Kuba Karaś. Specjalnie na potrzeby wydawnictwa powstał teledysk, w którym oglądamy aktorkę.

"Za każdym razem, gdy słyszę ten tekst przechodzą mnie ciarki. Jest bardzo bliski mojemu sercu. Myślę że wielu z nas doświadczyło kiedyś podobnych emocji i w tej piosence może odnaleźć cząstkę siebie. Razem z Kubą chcieliśmy pokazać ten utwór z kobiecej perspektywy" - powiedziała o utworze Julia Wieniawa.

Niektórzy internauci zachwycają się nadaniem nowego sensu znanej od kilku lat piosence. "Jak zawsze przepychota", "Cieszę się, że aranżacja nie jest "tania" tylko pełna emocji. Ciary", "julka jesteś świetna, pięknie ci to wyszło" - czytamy w komentarzach na Instagramie i YouTube.



Inni sądzą, że wersja Wieniawy zbyt odbiega od oryginału, przez co stała się "zbyt słodka". "Szkoda tak dobrego utworu dla tak mdłego i podrasowanego wykonania", "Fajna aranżacja ale lepsza była by zaśpiewana przez kogoś innego, takiego z pazurem", "jeżeli czegoś nie potrafię to nie udaję że to umiem. Więc Julio, daj sobie spokój" czy "Nie powinniście psuć tak pieknego, emocjonalnego utworu" - piszą przeciwnicy nowej wersji.



Kayax to wytwórnia założona przez Kayah i Tomika Grewińskiego w 2001 roku. Z okazji jubileuszu ruszyła akcja "Kayax XX Rework", w której artyści powiązani z wytwórnią tworzą nowe, całkiem inne wersje największych przebojów z katalogu wytwórni. Akcja trwała przez ostatnie dni grudnia, a codziennie w serwisach streamingowych był publikowany inny cover. Do udziału w akcji zostali zaproszeni Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Arek Kłusowski, Julia Wieniawa i Kuba Karaś czy debiutująca w Kayaxie Ania Leon.