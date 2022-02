Jon Zazula nie żyje. Gwiazdy metalu w żałobie

Jon "Johnny Z" Zazula zmarł na Florydzie, a u jego boku czuwali m.in. brat, córki, wnuki i przyjaciele. Nie podano przyczyny śmierci legendarnego producenta i współzałożyciela Megaforce Records.

Przypomnijmy, że 10 stycznia 2021 r. w wieku 68 lat zmarła jego żona - Marsha Zazula.

"Świat dziś stracił prawdziwą legendę... Nasz tata żył życiem tak szybkim, ciężkim, mocnym i pełnym wpływu, jak była muzyka, którą przedstawił światu. Jego pasja dała paliwo karierom najbardziej wpływowym metalowym grupom. Dla nas był po prostu tatą..." - napisała w mediach społecznościowych Rikki Zazula, córka Jona i Marshy (producent miał trzy córki, w tym dwie z trwającego od 1979 r. małżeństwa z Marshą).

"Chociaż jesteśmy pogrążeni w smutku z powodu jego odejścia, w końcu [z Marshą] są ze sobą razem. Nie sposób sobie wyobrazić świata bez niego" - dodała Rikki.

Kim był Jon Zazula?

W 1982 r. w Nowym Jorku Marsha i Jon Zazula założyli niezależną wytwórnię Megaforce Records. Sklep producenta Jonny'ego Z Rock'n'Roll Heaven w New Jersey sprawił, że stał się on jednym z najbardziej znanych fanów muzyki metalowej na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Zazula na początku lat 80. zajmował się wymianą taśm demo z m.in. Brianem Slagelem (Metal Blade Records), Ronem Quintaną (wydawca magazynu "Metal Mania") i producentem Markiem Whitakerem.

To właśnie Jon ze swoją drugą żoną Marshą stali za wypromowaniem grupy Metallica - po przesłuchaniu demówki "No Life 'Til Leather" zdecydował o założeniu Megaforce. W jej barwach ukazał się debiutancki album "Kill 'Em All" (1983). Zazula za własne pieniądze zorganizował także trasę Metalliki po wschodzie USA.

Po tych sukcesach Zazulowie podpisali też umowy z takimi wykonawcami, jak m.in. Anthrax, Testament ( sprawdź! ), Overkill ( sprawdź! ), Raven ( sprawdź! ), Ministry ( sprawdź! ) i Ace Frehley ( sprawdź! ).

W 2019 r. Jon Zazula wypuścił autobiografię "Heavy Tales".