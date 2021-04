Jon Schaffer (Iced Earth) przyznał się do winy. Chodzi o atak na Kapitol

Sześć zarzutów usłyszał Jon Schaffer, lider i gitarzysta metalowego zespołu Iced Earth, za udział w styczniowym ataku na Kapitol. Muzyk przed sądem przyznał się do winy w dwóch przypadkach. Co mu za to grozi?

Na zdjęciu Jon Schaffer (po lewej) i Jake Dreyer /PYMCA/Avalon/Gonzales Photo/Peter Troest/Universal Images Group /Getty Images

Reklama

6 stycznia tłum zwolenników Donalda Trumpa wdarł się do Kapitolu po przemówieniu prezydenta USA, w którym stwierdził, że wybory zostały sfałszowane, a on nie odda władzy. W wyniku zamieszek zmarło pięć osób, a rannych zostało około 50 funkcjonariuszy policji.

Reklama

W ataku uczestniczył m.in. Jon Schaffer, lider i gitarzysta grupy Iced Earth, członek skrajnie prawicowej militarnej organizacji Strażnicy Przysięgi. Muzyk trafił na listę poszukiwanych przez FBI - postawiono mu sześć zarzutów, w tym stosowania przemocy. Według medialnych doniesień Schaffer miał sam zgłosić się na policję.

Przed sądem przyznał się do dwóch zarzutów - wejścia na zastrzeżony teren Kapitolu z bronią oraz utrudniania oficjalnego przebiegu Kongresu. Grożą za to odpowiednio 10 i 20 lat więzienia.

Telewizja CNN podała, że przedstawiciele oskarżenia i prawnicy Schaffera porozumieli się, by rekomendować sądowi maksymalnie 4,5-letni wyrok więzienia w związku z współpracą muzyka z organami ścigania.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iced Earth The Thousand Strong

Zgodnie z tymi ustaleniami, Schaffer musi zgłaszać się do sądu w Indianie, trzymać się z dala od stanu Waszyngton (z wyjątkiem przesłuchań i spotkań z prawnikami), oddać swój paszport i pozbyć się broni palnej.

Miesiąc po ataku na Kapitol z grupy Iced Earth odeszli wokalista Stu Block i basista Luke Appleton.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iced Earth The Reckoning

W związku z oskarżeniami Schaffera działalność zakończyła powermetalowa supergrupa Demons & Wizards, którą gitarzysta współtworzył z Hansi Kürschem, niemieckim wokalistą Blind Guardian.