JoJo z nowym singlem "What U Need". Będzie duet z Demi Lovato

6 sierpnia do sieci trafił nowy teledysk JoJo, tym razem do singla "What U Need". Wokalistka wciąż promuje album „Good To Know" i zapowiada rozszerzoną wersję wydawnictwa.

JoJo zapowiedziała duet z Demi Lovato oraz pokazała nowy klip /Tommaso Boddi /Getty Images

Czwarta płyta JoJo "Good To Know" trafiła do sprzedaży 1 maja. Promowały ją m.in. single "Comeback" i "Man".

Teraz do sieci trafił kolejny klip wokalistki. Tym razem teledysku doczekał się numer "What U Need". Reżyserii klipu podjął się Santiago Salviche.

Pod koniec sierpnia ukazać ma się natomiast rozszerzona wersja jej albumu, na której usłyszymy m.in. Demi Lovato oraz Tinashe.



Niedawno zaręczona wokalistka ma pojawić się w remiksie utworu "Lonely Hearts". JoJo zaprosiła Lovato do współpracy po tym, jak dowiedziała się, że ta jest fanką jej nowego krążka.

"Jest bardzo wspierająca i miła. Ona i Sam Smith stwierdzili, że uwielbiają mój nowy album" - stwierdziła JoJo w rozmowie z "Entertainment Tonight".

Piosenkarki wymieniły wiadomości w mediach społecznościowych, a Demi miała wyznać, że utwór "Lonely Hearts" jest jej ulubionym. JoJo zdecydowała się to wykorzystać.



Każda wokalistka nad nową wersją utworu pracowała osobno z powodu pandemii koronawirusa.

"Pozamiatała. To jest po prostu niesamowite. Jestem podekscytowana tym, że się zgodziła. Znamy się od pewnego czasu, mam do niej ogromny szacunek. Czuję, że się rozumiemy " - dodała.