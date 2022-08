Powołując się na osobę blisko związaną z produkcją tegorocznej gali, "New York Post" potwierdził obecność Deppa na tegorocznej ceremonii. Niestety, jak podaje serwis, aktor nie pojawi się na czerwonym dywanie osobiście, a jedynie za pośrednictwem wideokonferencji, co nie zmienia faktu, że to kolejny ważny przełom w jego karierze.

Przypomnijmy, że oskarżenia o przemoc domową uczyniły z niego persona non grata. Dopiero wygrana w procesie przeciwko Amber Heard pozwoliła gwiazdorowi odbudować reputację i na powrót uczynić ulubieńcem publiczności.

Choć gwiazda "Piratów z Karaibów" pozdrowi swoich fanów i gwiazdy zgromadzone na ceremonii za pośrednictwem transmisji wideo, uczyni to w wielkim stylu. Jak podaje informator serwisu, Depp zamierza przebrać się za astronautę. Kostium nie jest przypadkowy, bowiem nawiązuje do statuetki "księżycowej postaci", którą co roku odbierają laureaci nagrody przyznawanej przez MTV. Sam Depp w swojej karierze zdobył takich pięć .

Osoba, która potwierdziła udział Deppa w tegorocznej ceremonii zapewniła, że gwiazdor nie posiada się z radości. "Jest gotowy na swój powrót" - podkreślił informator. Serwis dotarł również do przedstawicieli gwiazdora, jednak ci nie skomentowali tych pogłosek.

Niewątpliwie to kolejny krok w karierze 59-letniego gwiazdora, który odbudowuje swoją pozycję w Hollywood. Będzie to bowiem pierwszy telewizyjny występ Deppa od czasu procesu dekady, który rozstrzygnięto na jego korzyść.

