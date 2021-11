Joe Pesci nagrał płytę? Znacie go z kultowych filmów!

Joe Pesci jest jednym z ulubionych aktorów Martina Scorsese, bo oprócz "Wściekłego byka" i "Chłopców z ferajny" znaczące role zagrał również w filach "Kasyno" i "Irlandczyk" tegoż reżysera. Widzowie, którzy nie przepadają za dziełami Scorsese, Pesci kojarzy się z występach w takich hitach jak "Kevin sam w domu" Chrisa Columbusa i "Zabójcza broń" Richarda Donnera.

Zanim jednak został hollywoodzkim gwiazdorem, Pesci odnosił umiarkowane sukcesy jako muzyk. Występował w New Jersey, grając na gitarze w zespole Joey Dee & The Starliters, gdzie przez krótki czas występował też młody Jimi Hendrix. W 1968 roku wydał zaś pod pseudonimem Joe Ritchie solowy album "Little Joe Sure Can Sing!".

Płyta zawiera covery ówczesnych przebojów, m.in. The Beatles (utwory: "Got To Get You Into My Life", "Fixing a Hole", "The Fool On the Hill"). Na płycie Pesci daje próbkę swoich umiejętności jako gitarzysta i wokalista.

Ten zapomniany album został właśnie zremasterowany i wznowiony przez wytwórnię Brunswick Records. "To, co mogło by być zwykłą ciekawostką z odległej przeszłości, jest w rzeczywistości zagubionym klasykiem, który błaga o odkrycie przez nowe pokolenia melomanów. Oryginalne wersje winylowe nadal są poszukiwanymi przedmiotami kolekcjonerskimi, ale teraz każdy może cieszyć się albumem na swoich ulubionych platformach streamingowych" - czytamy na stronie tej firmy.

Do posłuchania płyty zachęca też Sharon Stone. "Gwarantuję, że będziecie zachwyceni pięknym głosem, jakim dysponuje Joe. Pesci śpiewający klasykę jest fantastyczny!" - zachwala aktorka.