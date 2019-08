Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) przed "Tańcem z gwiazdami": Rafał Maserak wziął ją w obroty

Rafał Maserak w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" tańczył będzie w parze z Joanną "Rudą" Lazer, wokalistką zespołu Red Lips.

Rafał Maserak i Joanna "Ruda" Lazer na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu AKPA

"Ruda ma dość katorżniczych treningów z Rafałem. Po tym jak podejrzał, że ich rywalka Reni Jusis radzi sobie na parkiecie doskonale, stwierdził, że muszą ćwiczyć jeszcze ciężej" - zdradza "Faktowi" osoba produkcji programu "Taniec z gwiazdami".

Rafał Maserak ma na koncie dwa zwycięstwa w programie, jeszcze w czasach, gdy był on pokazywany w TVN - jego partnerkami były wtedy Anna Mucha i Julia Kamińska.

W Polsacie (od wiosny 2014 r.) z reguły był wysoko w czołówce - po trzy razy zajmował drugie i trzecie miejsce.

Poza Joanną "Rudą" Lazer z grupy Red Lips i Reni Jusis w programie zobaczymy także: małżeńską parę Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, modelkę Sandrę Kubicką, prezenterkę radiową Olę Kot, zawodnika MMA i trenera personalnego Akopa Szostaka, fotomodelkę Monikę Miller, triumfatora programów "MasterChef" i "Agent - Gwiazdy" Damiana Kordasa, komika Adama Małczyka oraz wokalistkę Magdę Beredę.

Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) i Rafał Maserak przed "Tańcem z gwiazdami"

Poprzednią edycję show wygrała niewidoma biegaczka Joanna Mazur.



Joanna Lazer założyła grupę Red Lips ze swoim mężem Łukaszem Lazerem. W 2011 roku formacja przedstawiła się szerokiej publiczności w programie "Must Be The Music". Grupa na koncie ma trzy płyty oraz takie przeboje jak "To co nam było" ( posłuchaj! ) i "P.S." ( posłuchaj! ).