Joanna Lazer (Red Lips) wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Znamy kolejnego uczestnika kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Swój udział w programie potwierdziła Joanna Lazer, czyli Ruda z zespołu Red Lips.

Joanna Lazer wystąpi w "TzG" /Artur Zawadzki / Reporter

"’A ja tu sobie siedzę z boku i patrzę i choć mówiłam gwiazdom, że już nie tańczę, badania radiowe rozbiły mi głowę, miałam tylko patrzeć, śle chyba zacznę...JA WAM ZATAŃCZĘ’ już we wrześniu w Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami w POLSAT" - napisała na Facebooku Joanna Lazer z zespołu Red Lips (pisownia oryginalna).



Joanna Lazer założyła grupę Red Lips ze swoim mężem Łukaszem Lazerem. W 2011 roku formacja przedstawiła się szerokiej publiczności w programie "Must Be The Music". Grupa na koncie ma trzy płyty oraz takie przeboje jak "To co nam było" ( posłuchaj! ) i "P.S." ( posłuchaj! ).

Poza wokalistką w programie zobaczymy: małżeńską parę Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, prezenterkę radiową Olę Kot, zawodnika MMA i trenera personalnego Akopa Szostaka, fotomodelkę Monikę Miller, triumfatora programów "MasterChef" i "Agent - Gwiazdy" Damiana Kordasa, komika Adama Małczyka oraz wokalistkę Magdę Beredę.

Poprzednią edycję show wygrała niewidoma biegaczka Joanna Mazur.



