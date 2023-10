Joanna Dudkowska prezentuje nowy singel. Posłuchaj utworu "What Did You Dream"

Joanna Dudkowska - basistka, kompozytorka i producentka - podpisała właśnie kontakt z wytwórnią. Współpracę Dudkowska rozpoczyna premierą singla pt. "What Did You Dream". W nagraniach wziął udział także amerykańskim gitarzyst i wokalista, Chuc Frazier. Singel zapowiada autorski album realizowany z wieloma artystami pochodzącymi z różnorodnych kręgów muzycznych.

"What Did You Dream" to utwór o marzeniach sennych. "To właśnie sny są odzwierciedleniem naszych najskrytszych pragnień i nieuchwytnych marzeń. Często w pogoni za marzeniami zapominamy jednak, że najcenniejszym skarbem jest bycie tu i teraz, oraz ludzie, których mamy blisko siebie" - czytamy w opisie.



Album, nad którym Joanna Dudkowska pracuje będzie podsumowaniem jej dotychczasowej drogi muzycznej, muzycznym portretem i pamiętnikiem, efektem muzycznych doświadczeń, poszukiwań i inspiracji przefiltrowanych przez jej wrażliwość i wyobraźnię. Eklektyczna w warstwie gatunkowej płyta będzie zawierała elementy funku, popu, jazzu, bluesa i rapu.

Clip Joanna Dudkowska What did you dream - ft. Chuc Frazier

Joanna Dudkowska - kim jest?

Joanna Dudkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu, basistką, uznanym muzykiem sesyjnym, kompozytorką i autorką tekstów. Artystka początkowo zaczęła działać jako muzyk sesyjny i uczestniczyła w wielu projektach muzycznych. Jednym z nich była płyta "B.B. King Tribute - w hołdzie Królowi Bluesa", na której wystąpili czołowi polscy gitarzyści - Dariusz Kozakiewicz (Perfect), Wojciech Hoffmann (Turbo) i Jerzy Styczyński (Dżem). Przez kilka lat z rzędu była klasyfikowana w pierwszej trójce najlepszych polskich muzyków bluesowych w ankiecie magazynu "Twój Blues".



Joanna Dudkowska, nie tylko nagrywała płyty z uznanymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej, ale także przez lata koncertowała z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. Wśród nich byli m.in. Robert Chojnacki, Felicjan Andrzejczak, Justyna Steczkowska, Niki Buzz, Nicolas Zdankiewicz i Bobbie "Mercy" Oliver. Obecnie Joanna Dudkowska jako muzyk sesyjny, współpracuje z warszawskim Teatrem Syrena - gra na gitarze basowej w spektaklu "Six" - polskiej inscenizacji wielkiego przeboju West Endu i Broadwayu.