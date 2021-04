Jim Steinman nie żyje. Legendarny kompozytor miał 73 lata

W wieku 73 lat zmarł Jim Steinman, współtwórca przebojowych płyt Meat Loafa - "Bat Out of Hell" i "Bat Out of Hell II: Back Into Hell". Miał na koncie również współpracę z m.in. Bonnie Tyler, Barrym Manilowem, Barbrą Streisand i Def Leppard.

Jim Steinman i Meat Loaf w 1977 r. /Gary Gershoff /Getty Images

Jim Steinman zmarł 19 kwietnia w swoim domu w Connecticut.

Nie podano przyczyny śmierci kompozytora i producenta. Serwis TMZ podał, że wezwano do niego służby medyczne.

Steinman najbardziej znany był ze swojej współpracy z wokalistą o pseudonimie Meat Loaf. To dla niego stworzył płyty "Bat Out of Hell" (1977) i "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" (1993). Z tego drugiego pochodzi wielki przebój "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".



Z kolei pierwsza część "Bat Out of Hell" na całym świecie rozeszła się w imponującym nakładzie ponad 50 mln egzemplarzy (w samych Stanach Zjednoczonych uzyskała status 14-krotnej platyny).

Na liście bestsellerów wszech czasów zajmuje trzecie miejsce, ustępując tylko "Thrillerowi" Michaela Jacksona i "Back in Black" AC/DC.

Steinman stworzył i wyprodukował wielki przebój "Total Eclipse of the Heart" zaśpiewany przez Bonnie Tyler. Na koncie ma również hity wykonywane przez m.in. Barry'ego Manilowa ("Read 'Em and Weep"), Air Supply ("Making Love Out of Nothing At All"), The Sisters of Mercy ("This Corrosion" i "More"), Boyzone ("No Matter What") i Celine Dion ("It's All Coming Back to Me Now" to cover, który w oryginale wykonywała stworzona przez Steinmana żeńska grupa Pandora's Box).

Pisał i tworzył także dla takich gwiazd, jak m.in. Barbara Streisand, Take That i Def Leppard.

To Jim Steinman stał za sukcesem przeniesionego na sceniczne deski "Bat Out of Hell: The Musical", który premierę miał w 2017 r. w Manchesterze. Później sztuka pojawiła się m.in. na West Endzie w Londynie, w Toronto, niemieckim Oberhausen i Nowym Jorku.

